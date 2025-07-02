Росприроднадзор проиграл иск на 1 миллиард аэропорту Толмачёво в 2025 году

Новосибирский арбитражный суд полностью отклонил иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачёво на сумму 935,3 млн рублей. Решение вынесла судья Наталья Галкина, постановив: «В иске отказать полностью».
Поводом для иска стали результаты внеплановой проверки Росприроднадзора в 2021 году, в ходе которой у аэропорта выявили 18 нарушений. Ведомство утверждало, что Толмачёво загрязнял сточными водами болотный массив Толмачёвские согры, а также допустил превышение нормативов выбросов вредных веществ. «АО “Аэропорт Толмачёво” не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, — говорилось в отчёте. — В 2020 году аэропорт превысил установленные нормативы по бензину и метану в 1,14 раза».
Аэропорт «Толмачёво» входит в холдинг «Новапорт» предпринимателя Романа Троценко. По данным «Контур. Фокус», выручка хаба в 2023 году составила 9,8 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд. Врио директора аэропорта — Наталья Силаева.