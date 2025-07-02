Росприроднадзор проиграл иск на 1 миллиард аэропорту Толмачёво в 2025 году

Поводом для иска стали результаты внеплановой проверки Росприроднадзора в 2021 году, в ходе которой у аэропорта выявили 18 нарушений. Ведомство утверждало, что Толмачёво загрязнял сточными водами болотный массив Толмачёвские согры, а также допустил превышение нормативов выбросов вредных веществ. «АО “Аэропорт Толмачёво” не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, — говорилось в отчёте. — В 2020 году аэропорт превысил установленные нормативы по бензину и метану в 1,14 раза».