В Самаре горожанам представили на обсуждение новые правила застройки города

Поучаствовать в диалоге можно до 15 июля.
Это вторая версия поправок — первоначальный проект был представлен ещё в апреле, но с тех пор в него внесли ряд корректировок.
Главной целью документа называется улучшение городской среды, обеспечение безопасности и комфортной жизни горожан.
Предлагается регулировать среднеэтажную (до 8 этажей) и многоэтажную застройку, основываясь на принципах комплексного развития территорий. Об этом рассказал портал «Волга ньюс».
Теперь строительство жилых домов возможно только после утверждения документации по планировке территории (ДПТ) или решения о комплексном развитии (КРТ).
Запрещено начинать работы за пределами отведённого участка, если это не предусмотрено планом. Также нельзя возводить дома без обеспечения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Особое внимание уделено благоустройству: нельзя уменьшать площади детских и спортивных зон ради парковок. Категорически не разрешается ставить машины в ущерб тротуарам и проезжей части. Парковочные места должны быть предусмотрены заранее — как минимум одно на квартиру, а в некоторых подзонах — 0,7 места.
Для среднеэтажной застройки установлены параметры: минимальный отступ от границ участка — 3 метра, возле красных линий — 5 метров.
Процент застройки — до 50% при наличии ДПТ, озеленение — не менее 15%. Максимальная высота — 31 метр.
Многоэтажные дома могут быть выше — до 75 метров, а в отдельных зонах — до 97,5 м. Процент застройки ограничен 40% при наличии проекта планировки. Важно, что все изменения должны касаться не только новых районов, но и сложившихся территорий.