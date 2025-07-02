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В Самаре горожанам представили на обсуждение новые правила застройки города

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях изменений в правила землепользования и застройки города.

Источник: Freepik

Поучаствовать в диалоге можно до 15 июля.

Это вторая версия поправок — первоначальный проект был представлен ещё в апреле, но с тех пор в него внесли ряд корректировок.

Главной целью документа называется улучшение городской среды, обеспечение безопасности и комфортной жизни горожан.

Предлагается регулировать среднеэтажную (до 8 этажей) и многоэтажную застройку, основываясь на принципах комплексного развития территорий. Об этом рассказал портал «Волга ньюс».

Теперь строительство жилых домов возможно только после утверждения документации по планировке территории (ДПТ) или решения о комплексном развитии (КРТ).

Запрещено начинать работы за пределами отведённого участка, если это не предусмотрено планом. Также нельзя возводить дома без обеспечения социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Особое внимание уделено благоустройству: нельзя уменьшать площади детских и спортивных зон ради парковок. Категорически не разрешается ставить машины в ущерб тротуарам и проезжей части. Парковочные места должны быть предусмотрены заранее — как минимум одно на квартиру, а в некоторых подзонах — 0,7 места.

Для среднеэтажной застройки установлены параметры: минимальный отступ от границ участка — 3 метра, возле красных линий — 5 метров.

Процент застройки — до 50% при наличии ДПТ, озеленение — не менее 15%. Максимальная высота — 31 метр.

Многоэтажные дома могут быть выше — до 75 метров, а в отдельных зонах — до 97,5 м. Процент застройки ограничен 40% при наличии проекта планировки. Важно, что все изменения должны касаться не только новых районов, но и сложившихся территорий.