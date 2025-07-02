Как осуществляют контроль безопасности и качества товаров в странах ЕАЭС

Организации, которые смогли достойно, компетентно продемонстрировать свою деятельность требованиям стандартов, попадают в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, который на сегодняшний момент насчитывает более 2 200 лабораторий и более 400 органов по сертификации. Для достижения равнозначности процедур аккредитации в рамках Союза, а также для обеспечения доверия аккредитации организаций, которые попали в реестр, национальные органы по аккредитации проводят взаимные сравнительные оценки, порядок которых определен правом Союза.