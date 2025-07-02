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Как осуществляют контроль безопасности и качества товаров в странах ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Для контроля безопасности и качества товаров в странах Евразийского экономического союза действует техническое регулирование, сообщает пресс-служба Отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.

Источник: Ритм Евразии

Техрегулирование — это большая система норм и правил, которые должны неукоснительно соблюдать производители, перевозчики и продавцы.

Важная часть этой системы — аккредитация. Она включает в себя процедуру официального подтверждения того, что определенная лаборатория, орган по сертификации (которые выдают специальные документы — протоколы испытаний, сертификаты, декларации о соответствии) полностью соответствуют установленным в рамках ЕАЭС критериям.

Организации, которые смогли достойно, компетентно продемонстрировать свою деятельность требованиям стандартов, попадают в единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС, который на сегодняшний момент насчитывает более 2 200 лабораторий и более 400 органов по сертификации. Для достижения равнозначности процедур аккредитации в рамках Союза, а также для обеспечения доверия аккредитации организаций, которые попали в реестр, национальные органы по аккредитации проводят взаимные сравнительные оценки, порядок которых определен правом Союза.

рассказал замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Евгений Бережных

На сегодняшний момент проводится взаимная сравнительная оценка органа по аккредитации Армении. В прошлом году достаточно успешно продемонстрировал свою работу орган по аккредитации в Кыргызстане. Вся эта деятельность прежде всего направлена на обеспечение безопасности и качества продукции, добавил Бережных.