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Зеленый энергокоридор: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут совместное предприятие

В Баку подписали документ о создании совместного предприятия в рамках проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан — Центральная Азия», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Министерство энергетики Азербайджана

Официальное подписание документа состоялось в Министерстве энергетики Азербайджана с участием Казахстанской компании по управлению электрическими сетями, АО «Азерэнержи» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Новая структура — ООО «Yaşıl Dəhliz Birliyi» — учреждена с целью реализации стратегического проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан — Центральная Азия», направленного на развитие транснациональной инфраструктуры по передаче экологически чистой энергии и укрепление регионального энергетического сотрудничества.

Заместитель министра Эльнур Солтанов отметил важность соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Создание Объединения Зеленого коридора не только продвигает нас к общим экологическим целям, но и укрепляет энергетическое сотрудничество региона.

отметил Э. Солтанов

Также было подчеркнуто значение программы исполнения, заключенной министерствами энергетики трех стран и Королевством Саудовская Аравия по соответствующему проекту.

Согласно достигнутым договоренностям, головной офис ООО «Объединение Зеленого коридора» будет размещен в Баку. Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

Руководителем нового предприятия назначен Фархад Мамедов, который возглавит реализацию стратегии и развитие коридора.

Ранее в апреле Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали с азиатскими банками меморандум о «зеленом» энергокоридоре.

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