Зеленый энергокоридор: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут совместное предприятие

Официальное подписание документа состоялось в Министерстве энергетики Азербайджана с участием Казахстанской компании по управлению электрическими сетями, АО «Азерэнержи» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».
Новая структура — ООО «Yaşıl Dəhliz Birliyi» — учреждена с целью реализации стратегического проекта «Зеленый энергетический коридор: Азербайджан — Центральная Азия», направленного на развитие транснациональной инфраструктуры по передаче экологически чистой энергии и укрепление регионального энергетического сотрудничества.
Заместитель министра Эльнур Солтанов отметил важность соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках подготовки к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Создание Объединения Зеленого коридора не только продвигает нас к общим экологическим целям, но и укрепляет энергетическое сотрудничество региона.
Также было подчеркнуто значение программы исполнения, заключенной министерствами энергетики трех стран и Королевством Саудовская Аравия по соответствующему проекту.
Согласно достигнутым договоренностям, головной офис ООО «Объединение Зеленого коридора» будет размещен в Баку. Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.
Руководителем нового предприятия назначен Фархад Мамедов, который возглавит реализацию стратегии и развитие коридора.
Ранее в апреле Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали с азиатскими банками меморандум о «зеленом» энергокоридоре.