Зеленый энергокоридор: Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут совместное предприятие

Согласно достигнутым договоренностям, головной офис ООО «Объединение Зеленого коридора» будет размещен в Баку. Ожидается, что реализация проекта внесет существенный вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития, повышение энергетической безопасности и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.