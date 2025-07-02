Какие штрафы грозят казахстанцам за налоговые нарушения

Ведение деятельности без государственной регистрации квалифицируется как незаконное предпринимательство (статья 463 КоАП РК). Штраф за данное правонарушение составляет от 10 до 100 МРП (от 39 320 до 393 200 тенге) с возможной конфискацией дохода, полученного от незаконной деятельности, а также используемого оборудования и товара.