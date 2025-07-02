В Омске мэрия хочет собрать миллион рублей за незаконную рекламу

Беспорядочных бумажных объявлений на омских остановках стало заметно меньше благодаря тому, что мэрия расставила по городу 209 специальных досок для рекламы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
«Хаотичной бумажной рекламы в остановочных павильонах города становится меньше. Этому способствовала инициатива по установке специальных досок для объявлений», — сообщил мэр.
По его словам, предпринимателей, которые продолжают клеить листовки, ждут разговоры «через юристов». Мэрия планирует направлять им претензии. Таких претензий уже сформировано на сумму в 1 200 000 рублей.