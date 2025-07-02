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В Омске мэрия хочет собрать миллион рублей за незаконную рекламу

Для законной на остановках установили специальные доски.

Источник: соцсети

Беспорядочных бумажных объявлений на омских остановках стало заметно меньше благодаря тому, что мэрия расставила по городу 209 специальных досок для рекламы. Об этом в своём телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.

«Хаотичной бумажной рекламы в остановочных павильонах города становится меньше. Этому способствовала инициатива по установке специальных досок для объявлений», — сообщил мэр.

По его словам, предпринимателей, которые продолжают клеить листовки, ждут разговоры «через юристов». Мэрия планирует направлять им претензии. Таких претензий уже сформировано на сумму в 1 200 000 рублей.