Банк России ввел новый механизм поддержки малоимущих: как это будет работать

Новые вклады и счета заключаются с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги». Причем банк не вправе отказать, если человек получает господдержку. Условия по вкладу и счету действуют, пока гражданин входит в категорию малообеспеченных граждан и официально получает помощь от государства. Стандартный срок — 12 месяцев. Вклад можно продлить еще на год, если вкладчик не поменял свой статус.