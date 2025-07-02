Банк России ввел новый механизм поддержки малоимущих: как это будет работать

1 июля в российских банках была введена система социальных вкладов. Какая категория граждан может претендовать на новый механизм поддержки от государства, «Вечерней Москве» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Выгодная копилка.
Появление новых социальных вкладов направлено на людей с невысокими доходами, которые уже получают социальную поддержку от государства, — малоимущих, инвалидов, пенсионеров, ветеранов, семьи с детьми и другие категории граждан.
— Такой финансовый инструмент частично помогает формировать финансовую подушку безопасности. Ставка по таким вкладам высокая — около 20 процентов при размещении на год. Благодаря этому получится гарантировать доход с 10 до 50 тысяч рублей. Помимо этого вклады помогут покрыть текущие расходы — коммунальные платежи, лекарства, продукты, — отмечает Щербаченко.
Правила оформления.
Новые вклады и счета заключаются с клиентами в электронной форме через портал «Госуслуги». Причем банк не вправе отказать, если человек получает господдержку. Условия по вкладу и счету действуют, пока гражданин входит в категорию малообеспеченных граждан и официально получает помощь от государства. Стандартный срок — 12 месяцев. Вклад можно продлить еще на год, если вкладчик не поменял свой статус.
— Социальный вклад хорош тем, что деньги с него можно снять без потерь. Средства всегда доступны в случае срочной необходимости, — отмечает Петр Щербаченко. — Подобный механизм дает простым людям возможность сформировать привычку к накоплению средств даже при небольших доходах. Для самих же банков это может послужить созданием новой базы надежных заемщиков, увеличит объем ресурсов банка, то есть денежных средств.
Какие есть ограничения.
Что такое социальный вклад и как его открыть.
Согласно данным Банка России, социальная ставка по вкладу в банке будет максимальной на определенный срок, но есть ограничение по сумме вклада — она не должна превышать 50 тысяч рублей. К тому же подобный счет может быть оформлен только в одном банке.
Подобным образом банки смогут бороться с мошенниками, которые обязательно протянут руки к новым вкладам и счетам.
— Безусловно, мошенники будут изображать какие-либо активности в связи с появлением нового финансового инструмента — социального вклада. Однако здесь все очень просто: заявление на открытие вклада можно подать только через «Госуслуги». Для широкого круга людей, я думаю, это станет позитивным инструментом, — отмечает Щербаченко.
Стучимся в двери банков.
Согласно информации ЦБ РФ, открыть социальный вклад можно будет в тех банках, которые включены в Перечень системно значимых кредитных организаций.
На текущий момент в этот список включены 13 крупнейших государственных и частных банков России, а на долю таких организаций в общей сложности приходится 79 процентов совокупных активов российского банковского сектора.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Что нужно знать о снижении ставок по банковским депозитам.
Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы:
— Очевидно, что новые вклады имеют более высокую процентную ставку. Это помогает чуть больше зарабатывать, даже при условии, что есть лимит по сумме вклада. Однако сама задумка и такой своеобразный способ по борьбе с высокой инфляцией может помочь малоимущему населению. Отлично, если люди благодаря новому механизму научатся копить.