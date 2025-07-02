Отрасли с самыми высокими зарплатами назвали в Бюро нацстатистики

Например, среднемесячная зарплата производителей деревянных и пробковых изделий выросла только за первый квартал на 132%, но тем не менее составила ниже среднего показателя по стране — 262,7 тыс. тенге.
Средняя зарплата работников табачной отрасли выросла на 42% за квартал — до 1,8 млн тенге. Это наибольшая средняя зарплата среди других отраслей.
Производители труб из стали в среднем получают 500,2 тыс. тенге, что на 20% больше, чем в четвертом квартале 2024 года. Примерно на столько же выросли зарплаты работников, которые занимаются ликвидацией загрязнений и прочих услуг в области удаления отходов, — их зарплата теперь превышает 301 тыс. тенге.
Сотрудникам нефтяной отрасли повысили зарплаты на 17,3% — до 1,7 млн тенге. В сфере добычи угля зарабатывают почти в три раза меньше — 658,5 тыс. тенге (+9,1% за квартал). В целом средняя зарплата в горнодобывающей промышленности достигает 981,3 тыс. тенге (+8,4% за квартал).
Наемные работники в производстве резиновых изделий получают 391,2 тыс. тенге (+7,9% за квартал), сотрудники сферы информации и связи — 859,8 тыс. тенге (+7,7%). Причем у последних зарплаты именно за год выросли сильнее всего — на 31%.
В остальных отраслях рост за квартал был не таким существенным, либо вовсе наблюдалось снижение.
Если рассматривать динамику за год, то средняя зарплата в растениеводстве и животноводстве выросла на 18,5% (до 251 тыс. тенге), в сфере искусства и развлечений — на 16,1% (до 284,9 тыс. тенге), в сфере снабжения электроэнергией — на 15,9% (до 416,4 тыс. тенге), в торговле — на 15,9% (до 396,4 тыс. тенге), в обрабатывающей промышленности — на 15,2% (до 519 тыс. тенге), в сфере операций с недвижимым имуществом — на 14,7% (до 330,6 тыс. тенге), в горнодобывающей промышленности — на 13,6% (до 981,3 тыс. тенге), в сфере транспорта — 13,5% (до 579,7 тыс. тенге), в науке — на 12,3% (до 597,4 тыс. тенге), в финансах — на 9,6% (до 855,4 тыс. тенге).
В разрезе регионов самая большая средняя зарплата в первом квартале зафиксирована в Атырауской (634 тыс.тенге) и Мангистауской (621 тыс. тенге) областях. Чуть ниже зарплата — в области Улытау (599 тыс. тенге). В мегаполисах — Астане, Алматы и Шымкенте — средние зарплаты составили 563, 518, 321 тыс. тенге соответственно.