Отрасли с самыми высокими зарплатами назвали в Бюро нацстатистики

Если рассматривать динамику за год, то средняя зарплата в растениеводстве и животноводстве выросла на 18,5% (до 251 тыс. тенге), в сфере искусства и развлечений — на 16,1% (до 284,9 тыс. тенге), в сфере снабжения электроэнергией — на 15,9% (до 416,4 тыс. тенге), в торговле — на 15,9% (до 396,4 тыс. тенге), в обрабатывающей промышленности — на 15,2% (до 519 тыс. тенге), в сфере операций с недвижимым имуществом — на 14,7% (до 330,6 тыс. тенге), в горнодобывающей промышленности — на 13,6% (до 981,3 тыс. тенге), в сфере транспорта — 13,5% (до 579,7 тыс. тенге), в науке — на 12,3% (до 597,4 тыс. тенге), в финансах — на 9,6% (до 855,4 тыс. тенге).