Проект предусматривает расширение территории кладбища, расположенного на базе КГАУ учхоза «Кубань». В рамках строительства планируется обустройство инженерных сетей, систем водоснабжения и электроснабжения, а также организация освещения и ливневой канализации и теневой навес для прощальных церемоний.
Новое кладбище рассчитано на долгосрочное использование и позволит обеспечить потребности Краснодара в местах захоронений на ближайшие десятилетия.
В Краснодаре расширят городское кладбище за 533,5 млн рублей
В Краснодаре на второй этап строительства нового городского кладбища в станице Елизаветинской выделили почти 533,5 миллиона рублей. Работы будут выполняться поэтапно и должны завершиться к 30 ноября 2026 года. Об этом сообщается на портале госзакупок, где уже объявлен тендер на выбор подрядчика.
Проект предусматривает расширение территории кладбища, расположенного на базе КГАУ учхоза «Кубань». В рамках строительства планируется обустройство инженерных сетей, систем водоснабжения и электроснабжения, а также организация освещения и ливневой канализации и теневой навес для прощальных церемоний.