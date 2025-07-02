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В Краснодаре расширят городское кладбище за 533,5 млн рублей

В Краснодаре на второй этап строительства нового городского кладбища в станице Елизаветинской выделили почти 533,5 миллиона рублей. Работы будут выполняться поэтапно и должны завершиться к 30 ноября 2026 года. Об этом сообщается на портале госзакупок, где уже объявлен тендер на выбор подрядчика.

Источник: Новая Кубань

Проект предусматривает расширение территории кладбища, расположенного на базе КГАУ учхоза «Кубань». В рамках строительства планируется обустройство инженерных сетей, систем водоснабжения и электроснабжения, а также организация освещения и ливневой канализации и теневой навес для прощальных церемоний.

Новое кладбище рассчитано на долгосрочное использование и позволит обеспечить потребности Краснодара в местах захоронений на ближайшие десятилетия.