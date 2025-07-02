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Строительство глэмпинга на Вишере оценили в 22 млн рублей

Проект ООО «Валентина» по строительству глэмпинга на Вишере получил статус «приоритетного инвестиционного».

Источник: соцсети

Как свидетельствует протокол заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата, общий объем инвестиций в проект составит 22 млн руб. Реализовать инициативу планируется до 2029 года. Предполагается, что проект получит софинансирование в размере 200 тыс. руб. по соглашению о развитии социальной инфраструктуры Красновишерского округа в период с 2026 по 2028 годы.

Глэмпинг появится на участке рядом с ул. Морчанской в Красновишерске. Здесь будут построены семь всесезонных домов с кухней-рестораном, игровыми площадками, пляжем, банями и купелями.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что проект глэмпинг-парка в Красновишерске обернулся судебным спором между его инвестором — чайковской компанией «Валентина» и администрацией округа. Для строительства объекта компания рассчитывала получить на уровне региональных властей статус приоритетного инвестпроекта. Местная администрация, изначально поддерживавшая планы, позднее изменила свое решение, и проект так и не попал в повестку заседания краевого совета по предпринимательству. Компания «Валентина» посчитала указанные действия властей незаконными и обратилась в Арбитражный суд, который удовлетворил требования ООО и признал ненормативный правовой акт недействительным полностью.