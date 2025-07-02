Строительство глэмпинга на Вишере оценили в 22 млн рублей

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что проект глэмпинг-парка в Красновишерске обернулся судебным спором между его инвестором — чайковской компанией «Валентина» и администрацией округа. Для строительства объекта компания рассчитывала получить на уровне региональных властей статус приоритетного инвестпроекта. Местная администрация, изначально поддерживавшая планы, позднее изменила свое решение, и проект так и не попал в повестку заседания краевого совета по предпринимательству. Компания «Валентина» посчитала указанные действия властей незаконными и обратилась в Арбитражный суд, который удовлетворил требования ООО и признал ненормативный правовой акт недействительным полностью.