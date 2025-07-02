В Башкирии модернизируют крупные объекты газоснабжения

Участники обсудили ход реализации инфраструктурных проектов в части магистрального транспорта газа и распределительных сетей, а также перспективы дальнейшего развития газоснабжения жилья, промышленных и социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главы РБ.
Годовой объём потребления газа в Башкирии превысил 16 млрд кубометров. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения и потребностей экономики региона в Башкирии реализовали ряд крупных проектов. В их числе — реконструкция газораспределительной станции (ГРС) Ново-Александровка, а также техническое перевооружение девяти ГРС — Кармаскалы, Бузовьязы, Новонагаево, Субхангулово, Кушнаренково, Чишмы, Языково, ТКН, Тюменяк. В результате повышена их мощность.
Сейчас реализуются еще 4 крупных проекта, в том числе строительство стратегической для региона ГРС Русский Юрмаш. Ввод новых объектов позволит обеспечить свободные мощности для комплексного развития Уфимской агломерации, и даст возможность для увеличения жилищного строительства и расширения промышленного сектора. Кроме того, газифицированы ОЭЗ «Алга» и индустриального парка «Уфимский». В планах — проектирование инженерных сетей для газоснабжения объектов в контуре Евразийского музея кочевых цивилизаций.