В Башкирии модернизируют крупные объекты газоснабжения

Сейчас реализуются еще 4 крупных проекта, в том числе строительство стратегической для региона ГРС Русский Юрмаш. Ввод новых объектов позволит обеспечить свободные мощности для комплексного развития Уфимской агломерации, и даст возможность для увеличения жилищного строительства и расширения промышленного сектора. Кроме того, газифицированы ОЭЗ «Алга» и индустриального парка «Уфимский». В планах — проектирование инженерных сетей для газоснабжения объектов в контуре Евразийского музея кочевых цивилизаций.