Завод по выпуску биметаллической продукции построят в Петербурге

Согласно подписанному соглашению с компанией «Энергометалл», на территории Выборгского района будет реализован инвестиционный проект по строительству завода, специализирующегося на производстве биметаллических листов, плит и изделий. Инициатива направлена на развитие действующего и будущего промышленного сектора.