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Ливия заинтересована в широкой линейке выпускаемой в Беларуси техники

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливия нуждается в широкой номенклатуре производимой в Беларуси техники, заявил журналистам представитель делегации правительства национальной стабильности Ливии, министр промышленности Мухаммад Ас-Саиди, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Министр промышленности сегодня посетил ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга’и «БКМ Холдинг», где гостям представили выпускаемую технику, познакомили с производственными мощностями.

Мухаммад Ас-Саиди отметил высокий уровень выпускаемой в Беларуси продукции и выразил заинтересованность в сотрудничестве, поздравил с наступающим праздником — Днем Независимости.

«Беларусь — очень продвинутая страна в сфере машиностроения, — сказал министр. — Мы посетили целый ряд предприятий. Действительно, ваши производственные возможности очень продвинутые. Мы нуждаемся в большой номенклатуре техники, которая производится в Беларуси. В первую очередь концентрируемся на таких направлениях, как производство тракторов, автобусов, самосвалов и других».

На сегодняшний день страны Африканского континента являются перспективными рынками для предприятий. Во время переговоров обсуждались направления дальнейшего взаимодействия, в том числе возможность создания сборочных производств. Посещение белорусских предприятий стало важным шагом в укреплении деловых отношений между странами и открывает новые перспективы для сотрудничества в сфере инфраструктурного развития.