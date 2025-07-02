Ливия заинтересована в широкой линейке выпускаемой в Беларуси техники

«Беларусь — очень продвинутая страна в сфере машиностроения, — сказал министр. — Мы посетили целый ряд предприятий. Действительно, ваши производственные возможности очень продвинутые. Мы нуждаемся в большой номенклатуре техники, которая производится в Беларуси. В первую очередь концентрируемся на таких направлениях, как производство тракторов, автобусов, самосвалов и других».