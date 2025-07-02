Ливия заинтересована в широкой линейке выпускаемой в Беларуси техники

Министр промышленности сегодня посетил ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга’и «БКМ Холдинг», где гостям представили выпускаемую технику, познакомили с производственными мощностями.
Мухаммад Ас-Саиди отметил высокий уровень выпускаемой в Беларуси продукции и выразил заинтересованность в сотрудничестве, поздравил с наступающим праздником — Днем Независимости.
«Беларусь — очень продвинутая страна в сфере машиностроения, — сказал министр. — Мы посетили целый ряд предприятий. Действительно, ваши производственные возможности очень продвинутые. Мы нуждаемся в большой номенклатуре техники, которая производится в Беларуси. В первую очередь концентрируемся на таких направлениях, как производство тракторов, автобусов, самосвалов и других».
На сегодняшний день страны Африканского континента являются перспективными рынками для предприятий. Во время переговоров обсуждались направления дальнейшего взаимодействия, в том числе возможность создания сборочных производств. Посещение белорусских предприятий стало важным шагом в укреплении деловых отношений между странами и открывает новые перспективы для сотрудничества в сфере инфраструктурного развития.