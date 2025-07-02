Комфорт пассажиров и развитие пригородного сообщения: Вячеслав Федорищев провел встречу с РЖД

«С Куйбышевской железной дорогой работать приятно, потому что цели и задачи, которые перед нами стоят, — обеспечение безопасного и комфортного передвижения и жителей региона, и прием туристов, которые приезжают со всей страны, — это первоочередные. Поэтому здесь могу отметить очень высокое взаимодействие и высокое качество предоставления сервиса пассажирам, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Самое главное — у нас очень большие планы. Есть целый ряд проектов, из которых мы сейчас должны выбрать те, которые первоочередным образом пойдут. Поэтому здесь ваше внимание, ваша экспертиза нам очень будет важна».