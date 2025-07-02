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Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси

Минобразования назвало стоимость обучения в вузах в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сказали о стоимости обучения в белорусских вузах с нового учебного года, пишет БелТА.

Так, по словам начальника главного управления профобразования Минобразования Сергея Пищова, что стоимость оплаты за обучение формируется с учетом затрат на подготовку специалиста.

И в новом учебном году стоимость обучения в вузах не планируется повышать.

— В этом году не планируется повышение стоимости, — прокомментировал чиновник.

Еще вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов.

Накануне Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси.