Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси

В Министерстве образования сказали о стоимости обучения в белорусских вузах с нового учебного года, пишет БелТА.
Так, по словам начальника главного управления профобразования Минобразования Сергея Пищова, что стоимость оплаты за обучение формируется с учетом затрат на подготовку специалиста.
И в новом учебном году стоимость обучения в вузах не планируется повышать.
— В этом году не планируется повышение стоимости, — прокомментировал чиновник.
Еще вузы Беларуси объявили завершение приема документов для некоторых абитуриентов.
Накануне Минобразования сказало, кому нужно будет дважды поступать в вузы Беларуси.