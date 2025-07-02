Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетят более 11 тысяч компаний из 60 стран

По его словам, темой «Иннопрома» станет «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В качестве страны-партнера форума выступит Саудовская Аравия. Спикером главной стратегической сессии будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«На экспозиции будет представлен совместный стенд Екатеринбурга и Свердловской области. Он объединит пространства для мероприятий, презентационную зону, а также выставку продукции 24 предприятий и учреждений нашего города», — добавил Копелян.
УралПолитRu напоминает, что среди гостей «Иннопрома» в этом году — главы Татарстана и Башкортостана Рустам Минниханов и Радий Хабиров.