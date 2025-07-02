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Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетят более 11 тысяч компаний из 60 стран

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля, УралПолит.Ru. Международную промышленную выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, посетят более 11 тысяч компаний и организаций из 60 стран всего мира. Об этом в эфире радио «Город FM на 107,6» сообщил директор департамента промышленной и инвестиционной политики городской администрации Евгений Копелян.

По его словам, темой «Иннопрома» станет «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В качестве страны-партнера форума выступит Саудовская Аравия. Спикером главной стратегической сессии будет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«На экспозиции будет представлен совместный стенд Екатеринбурга и Свердловской области. Он объединит пространства для мероприятий, презентационную зону, а также выставку продукции 24 предприятий и учреждений нашего города», — добавил Копелян.

УралПолитRu напоминает, что среди гостей «Иннопрома» в этом году — главы Татарстана и Башкортостана Рустам Минниханов и Радий Хабиров.

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