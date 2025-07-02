Выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетят более 11 тысяч компаний из 60 стран

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июля, УралПолит.Ru. Международную промышленную выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, посетят более 11 тысяч компаний и организаций из 60 стран всего мира. Об этом в эфире радио «Город FM на 107,6» сообщил директор департамента промышленной и инвестиционной политики городской администрации Евгений Копелян.