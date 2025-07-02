Три предпринимателя Самарской области получили гранты за победу в конкурсе «Создай НАШЕ»

Лауреатами стали 30 молодых предпринимателей из 21 региона России. Для участия в конкурсе в этом году было подано более 7 тысяч заявок от молодых людей от 14 до 28 лет со всех регионов России. Заявки подавались в двух номинациях: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет».