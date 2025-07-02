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Самозанятые и предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в ярмарках в Струковском саду

Производители Самарской области, создающие изделия ручной работы, смогут принять участие в городских ярмарках 12−13 и 19−20 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре.

Производители Самарской области, создающие изделия ручной работы, смогут принять участие в городских ярмарках 12−13 и 19−20 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре.

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут официально зарегистрированные самозанятые и субъекты МСП из разных отраслей: создания сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни и др. Это привлечет внимание аудитории местных мастеров, поможет повысить узнаваемость бренда и получить лояльных клиентов. Событие пройдет в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

«На уровне региона для самозанятых мастеров и производителей действует широкий перечень инструментов поддержки: работает онлайн-витрина, регулярно проводятся ярмарки товаров ручной работы, мы помогаем с сертификацией продукции. Все меры поддержки направлены на расширение каналов сбыта и наращивание клиентской базы», — рассказала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Ярмарки будет работать на протяжении двух выходных подряд, в одном из самых посещаемых мест отдыха самарцев — в Струковском саду с 11:00 до 20:00. Мероприятие организовано минэкономразвития Самарской области и региональным центром «Мой бизнес» в партнёрстве с Promarket_sam.

Заявки принимаются до 9 июля 2025 года через Яндекс. Форму по ссылке. О результатах отбора станет известно 10 июля — участников проинформируют по электронной почте, указанной при заполнении анкеты. Количество льготных мест для участия в маркете ограничено.

Также для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Подробности по тел. 8 (800)505−90−36 и на сайте investinsamara.ru.

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