Из декрета в бизнес: в Самарской области принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»

«Мы планируем, что в региональном этапе программы в этом году примут участие более 2000 предпринимательниц. Чтобы каждая из них получила прочную базу для старта и развития собственного бизнеса, мы реализуем программу по единым стандартам во всех регионах-участниках. С этого года перезапущена система обучения бизнес-тренеров. Они получили новые знания по использованию в бизнесе ИИ, эмоционального интеллекта, актуализирована база по управлению финансами стартапа», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.