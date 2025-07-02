Автоэксперт Рогов: из-за утильсбора иномарки подорожают на 1,2−3 млн рублей

Однако часть средств будет передана в казну через Минфин, то есть сбор будет не целевым и деньги могут пойти на другие цели. Ставки утильсбора на легкие коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы в России в среднем выросли на 10−20% с 1 января 2025 года.