На Дону МЧС и «Роствертол» ждут нового решения суда

Арбитражный суд пересмотрит спор между структурой МЧС и компанией «Роствертол» из-за невыполненной в срок поставки вертолета по гособоронзаказу 2022 года. МЧС требует от завода более 315 миллионов рублей неустойки.
Согласно материалам дела, в 2020 году Центральная база измерительной техники МЧС заключила контракт с «Роствертолом» на поставку вертолета с ориентировочной стоимостью, впоследствии зафиксированной. Заказчик полностью оплатил поставку, однако вертолет в срок не получил. МЧС утверждает, что «Роствертол» игнорировал их претензии.
«Роствертол», в свою очередь, объясняет задержку в поставке начавшимися в феврале 2022 года боевыми действиями на Украине, которые привели к закрытию воздушного пространства над Ростовской областью и невозможности проведения летных испытаний. Завод также утверждает, что заказчик намеренно затягивал приемку вертолета.
Несмотря на доводы «Роствертола», суды первых двух инстанций встали на сторону МЧС, обязав завод выплатить 315,4 миллиона рублей неустойки. Однако кассационный суд отменил эти решения и направил дело на пересмотр.
«Роствертол» — крупное российское авиастроительное предприятие, входящее в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех».