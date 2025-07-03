На Дону МЧС и «Роствертол» ждут нового решения суда

«Роствертол», в свою очередь, объясняет задержку в поставке начавшимися в феврале 2022 года боевыми действиями на Украине, которые привели к закрытию воздушного пространства над Ростовской областью и невозможности проведения летных испытаний. Завод также утверждает, что заказчик намеренно затягивал приемку вертолета.