Набиуллина заявила, что крепкий рубль позволит снижать ставку быстрее.
Слабый курс рубля свидетельствует об уязвимости экономики и недоверии населения к российской валюте. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе, который 2 июля проходит в Санкт-Петербурге.
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По словам главы Центробанка, укрепление рубля способствует замедлению инфляции и формирует условия для более быстрого снижения ключевой ставки, чем в условиях ослабления национальной валюты. «Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе. Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему нужно стремиться», — подчеркнула Набиуллина.
Глава регулятора добавила, что России необходимо сохранять рыночный механизм формирования валютного курса. По ее словам, это позволяет уравновешивать интересы различных участников экономики. Кроме того, Набиуллина отметила, что снижение инфляции ниже целевого уровня создаст предпосылки для уменьшения ключевой процентной ставки.
В рамках форума также выступили руководители крупнейших российских банков. Глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение о необходимости более решительных шагов по снижению ключевой ставки в условиях повышенного давления на экономику. Председатель ВТБ Андрей Костин отметил значительный вклад военных расходов в инфляционные процессы, однако подчеркнул, что обсуждение экономических вызовов становится возможным благодаря позиции президента России Владимира Путина.