Набиуллина: слабый рубль — признак уязвимой экономики

По словам главы Центробанка, укрепление рубля способствует замедлению инфляции и формирует условия для более быстрого снижения ключевой ставки, чем в условиях ослабления национальной валюты. «Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе. Слабый курс — это часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции, недоверия к собственной валюте. Вряд ли это то, к чему нужно стремиться», — подчеркнула Набиуллина.