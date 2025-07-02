Правительство предлагает отменить один из налогов для дачников в Беларуси. Это следует из проекта закона, который опубликован на Национальном правовом портале.
В документе предусмотрены новые условия, которые касаются освобождения от уплаты подходного налога при продаже овощей, фруктов, ягод и продуктов животноводства.
Согласно законопроекту, предлагается освобождать от налога тех дачников, которые смогут документально подтвердить легальность происхождения доходов. Так, для получения налоговой льготы нужно будет предоставить один из подтверждающих документов. Речь идет про справку о ведении личного подсобного хозяйства или договоры с заготовительными организациями, или же документы, касающиеся предоставления торгового места на рынке.
Сказано, что в озвученных документах должна быть подробная информация про виды, объемы, стоимость реализованной продукции, а также про даты совершения сделок. В проекте закона также уточняется: если при проверке выяснится, что сумма, полученная в результате торговли, составляет более 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июле одна базовая величина составляет 42 рубля), то из дохода будет вычитаться налог в размере 10%.
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