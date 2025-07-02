Правительство предлагает отменить один из налогов для дачников в Беларуси

Сказано, что в озвученных документах должна быть подробная информация про виды, объемы, стоимость реализованной продукции, а также про даты совершения сделок. В проекте закона также уточняется: если при проверке выяснится, что сумма, полученная в результате торговли, составляет более 200 базовых величин, или 8400 рублей (в июле одна базовая величина составляет 42 рубля), то из дохода будет вычитаться налог в размере 10%.