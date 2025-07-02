«Бум — лето, тук — морозы»: Путин играючи напомнил о сроках северного завоза

«Ирина Андреевна (Окладникова, первый заместитель министра финансов РФ — прим. URA.RU), мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы», — сказал президент на совещании с членами правительства РФ. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия24».