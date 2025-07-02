Такой засухи в Крыму не было 50 лет — ученые

Сегодня мы говорим о почвенной засухе, которой в Крыму не было более 50 лет. Да, в 2013 и 2018 годах у нас тоже была объявлена ЧС из-за засухи — тогда была засуха атмосферная, но в почве не было такой критической ситуации. А в этом году высоких температур не было и пока нет. При этом такой почвенной засухи, которая проявилась в этом году, не было полвека точно. По крайней мере, наша метеостанция в Клепинино, которой уже сто лет, такие низкие показатели по влажности почвы отмечает впервые.