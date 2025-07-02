Такой засухи в Крыму не было 50 лет — ученые

Сегодня мы говорим о почвенной засухе, которой в Крыму не было более 50 лет. Да, в 2013 и 2018 годах у нас тоже была объявлена ЧС из-за засухи — тогда была засуха атмосферная, но в почве не было такой критической ситуации. А в этом году высоких температур не было и пока нет. При этом такой почвенной засухи, которая проявилась в этом году, не было полвека точно. По крайней мере, наша метеостанция в Клепинино, которой уже сто лет, такие низкие показатели по влажности почвы отмечает впервые.
По ее словам, атмосферная засуха, для которой необходимы +30 и сильный ветер, наблюдается часто, в отличие от почвенной засухи.
«В этом году ситуация осложнена еще и поздними заморозками. Растения и так были ослаблены из-за отсутствия дождей, а тут еще и морозы в апреле-мае. Эти заморозки повлияли не только на плодовые культуры, но и на полевые. Без заморозков из засухи мы вышли бы проще», — прояснила она, уточнив, что в прошлом году выпало лишь 50% осадков от нормы, а в этом году, зимой и весной, их было и того меньше — всего 30% от нормы.
При этом, говоря об урожае, Радченко отметила, что ситуация достаточно плачевная, как по no-till (нулевая обработка почвы, прямой посев), так и по классической технологии. Лучше всего сохранилась влага в посевах по «черному пару» (агротехнический прием, который применяется для восстановления свойств почвы и для борьбы с сорняками и вредителями — ред.).
«К сожалению, почвенная засуха, которая началась еще в апреле, продолжается, продуктивных осадков не было и нет. И у нас продолжается гибель культур, если раньше мы списывали только озимые, то теперь к ним подключились и яровые культуры, судьба подсолнечника тоже под вопросом», — резюмировала Радченко.
Накануне режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур.
10 июня указом Аксенова был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персиков и слив после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.