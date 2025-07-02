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В ЦБ раскрыли влияние укрепления рубля на инфляцию

Укрепление национальной валюты — рубля — содействует замедлению инфляции.

Укрепление национальной валюты — рубля — содействует замедлению инфляции. Об этом в ходе Финансового конгресса сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Еще нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета. Влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции», — пояснила глава регулятора.

Таким образом, данный показатель способствует гораздо более быстрому снижению ключевой ставки, нежели при слабом курсе.

Набиуллина отметила, что чем более диверсифицированной будет экономика, и чем меньше она будет зависеть от доходов небольшого круга экспортных отраслей, тем меньше будет зависимость от курса рубля.

«У стран с низкой инфляцией в принципе более крепкий курс. Слабый курс часто признак уязвимости, следствие хронически высокой инфляции и недоверия к собственной валюте», — заключила председатель Банка России.

Ранее глава ЦБ отметила, что в России ожидаются неспокойные времена, однако они позволят стране развиваться. Также Набиуллина подчеркнула, что государство адаптировалось к внешним вызовам.

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