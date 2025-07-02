«Белгоспищепром» готов полностью обеспечить внутренний рынок рапсовым маслом

Коснулся собеседник и перспектив получения еще одного популярного продукта, которым отечественный рынок обеспечен с лихвой: «В нынешнем году сахарная свекла посеяна на площади более 107 тыс. га. Это примерно на 4 тыс. га больше, чем в 2024-м. Сахарные комбинаты рассчитывают заготовить не менее 5 млн т корнеплода. Из урожая 2024 года выпустили 663 тыс. т сахара, из которых около 300 тыс. т предназначены на экспорт. В минувшем году организации сахарной отрасли провели техническую модернизацию жомосушильных установок, что позволило наладить выпуск экспортно ориентированного сушеного мелассированного (обогащенного) жома».