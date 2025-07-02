«Белгоспищепром» готов полностью обеспечить внутренний рынок рапсовым маслом

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощности только подведомственных концерну «Белгоспищепром» организаций позволяют поставить на внутренний рынок до 20 тыс. т рапсового масла. Притом что емкость всего рынка бутилированных растительных масел в 2021—2024 годах колебалась в пределах 57−58 тыс. т. Такие данные привел в интервью журналу «Экономика Беларуси» председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.
«Производство рапсового масла в стране развивается достаточно динамично: за последние четыре года увеличилось на 6 тыс. т — до 69,5 тыс. т. При этом львиная доля продаж на внутреннем рынке приходится на подсолнечное масло — 60−70%, 15−20% — оливковое, кунжутное, льняное, кукурузное и всего 10−15% — рапсовое отечественного производства. Такая сложилась традиционная культура потребления», — уточнил руководитель концерна.
По словам Олега Жидкова, с 2021 года в отрасли концентрируются усилия на популяризации потребления рапсового масла, которым предприятия готовы полностью обеспечить внутренний рынок. Визуальный дизайн-макет с информацией о пользе продукта размещен на более чем 250 билбордах во всех областях страны. На полках магазинов товар выделен рекламными материалами, регулярно проводятся промомероприятия.
Коснулся собеседник и перспектив получения еще одного популярного продукта, которым отечественный рынок обеспечен с лихвой: «В нынешнем году сахарная свекла посеяна на площади более 107 тыс. га. Это примерно на 4 тыс. га больше, чем в 2024-м. Сахарные комбинаты рассчитывают заготовить не менее 5 млн т корнеплода. Из урожая 2024 года выпустили 663 тыс. т сахара, из которых около 300 тыс. т предназначены на экспорт. В минувшем году организации сахарной отрасли провели техническую модернизацию жомосушильных установок, что позволило наладить выпуск экспортно ориентированного сушеного мелассированного (обогащенного) жома».
Индустрия сахарного производства активно внедряет передовые методы обработки сырья, чтобы увеличить выход конечного продукта, повысить его качество и сократить затраты за счет улучшения систем фильтрации и очистки, новых технологий кристаллизации, позволяющих получать более чистый и качественный сахар, и высокопроизводительных автоматизированных линий. -0-
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