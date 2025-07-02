Чеботарь: в Беларуси к августу-сентябрю сформируют все госпрограммы на новую пятилетку

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сформируют все госпрограммы на новую пятилетку к августу — сентябрю. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь во время рабочей встречи с руководством органов госуправления по формированию макетов государственных программ на новый пятилетний цикл, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Как напомнил в своем выступлении глава экономического ведомства, перечень госпрограмм на 2026−2030 годы уже определен, одобрены новые подходы к их формированию: все показатели Программы-2030 должны быть каскадированы и детализированы в госпрограммах.
Подход следующий: минимум обеспечивающих мероприятий, максимум проектных и типовых — строительство (реконструкция) объектов, закупка капиталоемкого оборудования, цифровые проекты. Такие госпрограммы нетрудно «привести к одному знаменателю», они проще поддаются администрированию, оценивать их результативность также намного легче.
Юрий Чеботарь привел пример. «Сегодня в фокусе внимания — качественные дороги. Индикатор эффективности соответствующей программы — ремонт 25 тыс. км дорог. Здесь не только строительство и реконструкция дорожного полотна, но и усовершенствование покрытия на участках от райцентров к агрогородкам. Ожидаемый результат — сокращение длительности пути между областными центрами и отдаленными населенными пунктами до 20−30 минут. Все четко, наглядно и объективно», — рассказал министр экономики.
Он обратил внимание, что сроки подготовки документов достаточно сжатые: к августу — сентябрю, исходя из обозначенного подхода, все госпрограммы должны быть сформированы и до конца года — утверждены. -0-