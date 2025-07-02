Чеботарь: в Беларуси к августу-сентябрю сформируют все госпрограммы на новую пятилетку

Юрий Чеботарь привел пример. «Сегодня в фокусе внимания — качественные дороги. Индикатор эффективности соответствующей программы — ремонт 25 тыс. км дорог. Здесь не только строительство и реконструкция дорожного полотна, но и усовершенствование покрытия на участках от райцентров к агрогородкам. Ожидаемый результат — сокращение длительности пути между областными центрами и отдаленными населенными пунктами до 20−30 минут. Все четко, наглядно и объективно», — рассказал министр экономики.