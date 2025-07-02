Режим ЧС из-за засухи в Крыму — для чего это нужно аграриям

«Предварительно, перед тем как был издан указ (о ЧС — ред.), работала комиссия, документы все подтверждены, теперь их надо просто подать. Никакой сложной процедуры нет», — заверил собеседник. И добавил, что перед властью стоит задача поддержать крымских сельхозпроизводителей. «Это важно, потому что следующий год, если не будет осадков, тоже может быть очень сложным», — подчеркнул председатель комитета Госсовета РК.