Главный драйвер. В АПК Свердловской области создадут 5 тысяч рабочих мест

Меры поддержки.
Яровым севом на Среднем Урале заняты 470 тысяч гектаров. «В этом году стартовал нацпроект “Продовольственная безопасность”, который направлен на обновление техники и оборудования, а также подготовку кадров, — напомнила министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. — За год мы планируем закупить до 1,5 тысячи единиц техники, что позволит существенно обновить парк машин. Многие меры поддержки направлены на снижение кадрового дефицита. Мы активно участвуем в профориентации. Например, аграрии могут получить субсидии на ремонт и оборудование классов в школах, где подростки будут получать знания по основным специальностям в сельском хозяйстве: растениеводству, ветеринарии, садоводству, тепличному хозяйству, пчеловодству».
По словам министра, в ходе посевной кампании уральские аграрии задействовали более 7,5 тысячи единиц техники и оборудования. Это трактора и плуги, культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие машины, дисковые бороны, сеялки и посевные комплексы.
Зерновыми и зернобобовыми культурами в 2025 году занято 310 тысяч гектаров, масличными — порядка 58 тысяч гектаров. Картофель и овощи посеяны на площади почти 12,5 тысячи гектаров.
Всего аграрии Свердловской области обрабатывают более 760 тысяч гектаров земли. На их поддержку из федерального и областного бюджетов ежегодно выделяется порядка пяти миллиардов рублей.
Например, за счёт казны региона сельхозпредприятия могут возместить до 90% затрат, направленных на выплаты «подъёмных» молодым аграриям (для обзаведения хозяйством). Размер субсидии для специалистов с высшим образованием составляет 300 тысяч рублей, для имеющих среднее профобразование — 200 тысяч рублей. При получении выплат они обязаны отработать в организации не менее трёх лет.
Дожди не помеха?
Одновременно свердловские земледельцы уже приступили к уборке кормовых культур. По данным на прошлую неделю, аграрии заготовили 141,3 тысячи тонн сенажа, 4 тысячи тонн силоса и 421 тонну сена. Необходимо обеспечить животных кормами до следующего лета.
Качественные и насыщенные крахмалом и белком травы необходимы для большого поголовья скота, которое содержат уральские производители. Молочное производство — главный драйвер АПК региона, его развитие ведётся в том числе в рамках национального проекта. Стоит задача увеличить к 2030 году объём производства сельхозпродукции не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. В связи с обильными дождями в конце весны и начале лета сенокосная кампания этого года стартовала примерно на две недели позже среднегодовых значений. Но на качестве многолетних и однолетних трав это не отразилось: благодаря осадкам почва напиталась влагой, что положительно сказалось на их росте.
И рабочие места.
Между тем глава региона Денис Паслер договорился о создании продовольственного кластера с многомиллиардными инвестициями в экономику Свердловской области. Его площадь составит 112 гектаров. В нём смогут разместиться не менее 52 резидентов (производителей продуктов питания). Кластер будет создан на месте закрытой в 2021 году птицефабрики «Среднеуральская».
«Суммарный объём инвестиций составит около 50 млрд рублей, — сообщил врио губернатора. — Будет организовано до пяти тысяч рабочих мест. Всё это, безусловно, станет серьёзным источником наполнения бюджета и укрепит продовольственную безопасность страны».
Планируется, что полностью заполнить кластер резиденты смогут в течение пяти-семи лет. Первые зайдут на площадку в ближайшие месяцы.