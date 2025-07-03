Главный драйвер. В АПК Свердловской области создадут 5 тысяч рабочих мест

Качественные и насыщенные крахмалом и белком травы необходимы для большого поголовья скота, которое содержат уральские производители. Молочное производство — главный драйвер АПК региона, его развитие ведётся в том числе в рамках национального проекта. Стоит задача увеличить к 2030 году объём производства сельхозпродукции не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. В связи с обильными дождями в конце весны и начале лета сенокосная кампания этого года стартовала примерно на две недели позже среднегодовых значений. Но на качестве многолетних и однолетних трав это не отразилось: благодаря осадкам почва напиталась влагой, что положительно сказалось на их росте.