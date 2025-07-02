Между Россией и Индией есть тенденция к уменьшению валютного дисбаланса

Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ), сообщил РИА Новости о наметившейся тенденции к уменьшению валютного дисбаланса в торговых отношениях между Россией и Индией.
По его наблюдениям, российские компании проявляют все больший интерес к индийской продукции, включая товары как легкой, так и тяжелой промышленности, переориентируя свои заказы с китайского направления на Индию.
В результате, система взаимных расчетов и поставок товаров становится более уравновешенной. Сокращение валютного дисбаланса привело к уменьшению избыточного количества рупий.