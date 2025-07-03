В Волгоградской области подорожали бананы и капуста

Согласно данным статистического ведомства, за минувшую неделю в Волгоградской области на 3,6% подешевел картофель, на 2,4% — свекла, на 2% — вермишель. За килограмм этих продуктов волгоградцы заплатят 89,82 ₽, 82,75 ₽ и 72,89 ₽ соответственно.
В то же время подорожали на 4% бананы, на 3,3% — белокочанная капуста, на 2,7% — огурцы. За кило фруктов и овощей гражданам придется отдать 155,22 ₽, 55,54 ₽ и 98,01 ₽ соответственно.
Также на 4,1% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 2,2% — сосиски и сардельки, а помидоры и яблоки поднялись в цене на 0,8% и 0,4% соответственно.