США исключили «Рособоронэкспорт» из списка санкций, связанного с Сирией

Ранее сообщалось, что США решили ввести санкции против российской IT-компании Aeza Group и четырёх представителей её руководства. Минфин страны сообщил, что компания якобы предоставляет хостинговые услуги, способствующие «преступной деятельности в киберпространстве, направленной на пользователей в США и других странах».