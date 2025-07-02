Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США исключили «Рособоронэкспорт» из списка санкций, связанного с Сирией

Компания входит в госкорпорацию «Ростех».

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты вывели компанию «Рособоронэкспорт», которая входит в государственную корпорацию «Ростех» из списка санкций, касающегося Сирии. Об этом говорится в соответствующем указе.

Компания была исключена из списка в связи с указом американского президента Дональда Трампа об отмене санкций в отношении Сирии.

Кроме того, из списка убрали банк «Русский финансовый альянс», Темпбанк, «Промсырьеимпорт», ООО «Глобальные концепции групп», ООО «СТГ Логистик», ООО «Маритайм Ассистанс» и др.

Ранее сообщалось, что США решили ввести санкции против российской IT-компании Aeza Group и четырёх представителей её руководства. Минфин страны сообщил, что компания якобы предоставляет хостинговые услуги, способствующие «преступной деятельности в киберпространстве, направленной на пользователей в США и других странах».

Накануне канцер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что переговоры с правительством Словакии о новом пакете санкций против России вступили в решающую фазу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше