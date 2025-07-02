США исключили «Рособоронэкспорт» из списка санкций, связанного с Сирией

Соединённые Штаты вывели компанию «Рособоронэкспорт», которая входит в государственную корпорацию «Ростех» из списка санкций, касающегося Сирии. Об этом говорится в соответствующем указе.
Компания была исключена из списка в связи с указом американского президента Дональда Трампа об отмене санкций в отношении Сирии.
Кроме того, из списка убрали банк «Русский финансовый альянс», Темпбанк, «Промсырьеимпорт», ООО «Глобальные концепции групп», ООО «СТГ Логистик», ООО «Маритайм Ассистанс» и др.
Ранее сообщалось, что США решили ввести санкции против российской IT-компании Aeza Group и четырёх представителей её руководства. Минфин страны сообщил, что компания якобы предоставляет хостинговые услуги, способствующие «преступной деятельности в киберпространстве, направленной на пользователей в США и других странах».
Накануне канцер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что переговоры с правительством Словакии о новом пакете санкций против России вступили в решающую фазу.