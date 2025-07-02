Путин подготовил аэропорты к следующему поколению самолетов

С 2022 года часть аэропортов в европейской части страны оказались закрытыми, это тоже вносит свои корректировки в стратегию развития опорной сети, появилась необходимость усиления других направлений, отметил экономист. Раньше наблюдалась тенденция, когда аэропорты стремились стать международными, но это накладывает на них дополнительные расходы на пункты пропуска через госграницу и обеспечение других стандартов, поэтому в настоящих условиях это зачастую избыточная функция. «Например, на Северном Кавказе можно было бы ограничиться меньшим количеством аэропортов международного статуса, сосредоточив усилия на развитии отдельных хабов», — заявил Климанов.