Путин подготовил аэропорты к следующему поколению самолетов

Президент Владимир Путин поручил не сбавлять темпы строительства новых аэропортов.
В России начали активно готовить инфраструктуру под запуск серийного производства нового поколения ближне- и среднемагистральных самолетов. На совещании с членами правительства 2 июля президент Владимир Путин поручил не сбавлять темпы строительства новых аэропортов и модернизации терминалов. Как объяснили эксперты URA.RU, уже в 2026 году авиакомпании должны получить самолеты MC-21, Ил-114−300 и «Байкал», что станет толчком не только для отрасли, но и развития всей страны.
В начале совещания Путин обозначил, что в качестве основного вопроса стоит развитие опорной сети аэропортов. Перед этим президент предложил обсудить ряд оперативных тем. Замминистра обороны Анна Цивилева доложила о поддержке участников СВО и предложила распространить льготу по получению образования на вдов бойцов. Вице-премьер Виталий Савельев рассказал о реализации высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и пообещал завершить экспертизу проекта к 15 сентября. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил, что исполнение годового плана по северному завозу идет по графику.
Россияне активно путешествуют на самолетахФото: Владимир Андреев © URA.RU.
С докладом по основной теме выступил министр транспорта Роман Старовойт. Он сообщил, что в 2024 году авиакомпании перевезли 111 млн 700 тысяч человек, на 6% больше, чем годом ранее. В 2025 году высокие показатели пассажиропотока сохраняются.
«Можно констатировать, что наши граждане активно путешествуют, а авиакомпании успешно справляются с возрастающим спросом на авиаперевозки. По развитию инфраструктуры, модернизация аэропортов повышает связанность регионов, что дает толчок к росту их инвестиционной привлекательности, развитию внутреннего туризма, созданию новых рабочих мест и в целом имеет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны», — заявил Старовойт.
В России 225 действующих аэродромов, сообщил Роман СтаровойтФото: Роман Наумов © URA.RU.
Сегодня в России 225 действующих аэродромов, к 2030 году их количество должно увеличиться до 242-х, сообщил глава Минтранса. При этом в почти половине из них требуется провести реконструкцию и капитальный ремонт, обратил внимание Старовойт. Модернизация аэродромной инфраструктуры в не менее 75 аэропортах увеличит к 2030 году пропускную способность опорной сети аэродромов более чем на 40%, пояснил министр.
В настоящее время Минтрансом продвигается инфраструктурный сбор, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки.
«Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данные решения ускорят необходимое обновление аэродромной инфраструктуры», — доложил Старовойт Путину.
Главное — не терять темпов, подчеркнул президент. Далее совещание проходило в закрытом режиме.
Президент поручил подготовить инфраструктуру к началу серийного производства новых самолетов, считает экспертФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В России уже в ближайшее время начнутся поставки новейших самолетов, поэтому президент уделил особое внимание созданию инфраструктуры и развитию сети аэропортов, считает независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. Речь идет прежде всего о среднемагистральном самолете МС-21 вместимостью до 211 человек (в августе 2025 года начнутся летные испытания), региональном самолете Ил-114−300 вместимостью 68 пассажиров (первые поставки намечены на 2026 год, сможет садиться на бетонированные и грунтовые покрытия, использоваться в арктических районах), девятиместном легком самолете «Байкал» (поставки планируются в конце 2026 года).
«Совещание по развитию сети аэропортов — это подготовка к возрождению авиапрома, региональной авиации. Уже произошло необратимое, наши ближне- и среднемагистральные самолеты появились в реальности, а не на бумаге. Перед тем, как начать их штамповать, нужно создать инфраструктуру», — заявил Адамидов.
В России начали восстанавливать малые аэропортыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
По его словам, в России сильно сократилось количество аэропортов по сравнению с советским периодом. К моменту распада СССР на территории РСФСР было около 1300 аэропортов. В 1990-е годы в России перестали выпускать отечественную ближнемагистральную авиацию, а импортная была слишком дорогой, поэтому стали закрываться маленькие аэропорты, продолжил Адамидов. Сейчас, с развитием авиастроения, модернизацией терминалов и строительством новых аэропортов ситуация выправляется, отметил транспортный эксперт.
В Карачаево? Черкесии строится с нуля аэропорт «Архыз’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Новые аэродромы будут строиться рядом с промышленными и туристическими кластерами, поделился мнением главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной логистики ВШЭ Федор Борисов. Также обсуждается строительство новых аэропортов в Омске и Иркутске, потому что сейчас они находятся в черте города и предел по их развитию достигнут. В Карачаево-Черкесии строится с нуля аэропорт «Архыз», у одноименного курорта, это будет первая воздушная гавань в республике, рассказал собеседник URA.RU.
В действующих аэропортах важно привести в порядок плоскостные сооружения (взлетные полосы, рулежные дорожки, стоянки), это самая дорогая часть аэропорта, продолжил Борисов. Сейчас, как правило, частные компании следят только за терминалом, а плоскостные сооружения находятся на балансе государства.
«Обсуждается механизм концессии, при которой весь аэропорт, включая плоскостные сооружения, будет передаваться частнику. Определенные ремонтные работы идут за счет государства, а дальше поддержание и развитие инфраструктуры ложится на плечи компании. Первые такие концепции уже реализованы в Шереметьево и в аэропорту Новый Уренгой», — пояснил Борисов.
Малые аэропорты региона объединяют в группу под управлением одной компанииФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В случае с малыми аэропортами такой подход не работает из-за убыточности. В регионах есть модель федерального казенного предприятия (ФКП), когда несколькими аэропортами владеет одна управляющая компания, например ФКП «Аэропорты Севера» или ФКП «Аэропорты Камчатки». Государство финансирует такие организации, а те обеспечивают функционирование малых аэродромов, сообщил Борисов.
Хоть малые аэропорты и не прибыльны, но их работа важна с точки зрения интересов всей страны, уверен директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Поэтому власти уделяют сейчас внимание развитию малой авиации и реконструкции небольших аэродромов.
Экономист предложил части аэропортов отказаться от международного статусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
С 2022 года часть аэропортов в европейской части страны оказались закрытыми, это тоже вносит свои корректировки в стратегию развития опорной сети, появилась необходимость усиления других направлений, отметил экономист. Раньше наблюдалась тенденция, когда аэропорты стремились стать международными, но это накладывает на них дополнительные расходы на пункты пропуска через госграницу и обеспечение других стандартов, поэтому в настоящих условиях это зачастую избыточная функция. «Например, на Северном Кавказе можно было бы ограничиться меньшим количеством аэропортов международного статуса, сосредоточив усилия на развитии отдельных хабов», — заявил Климанов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНачались испытания лайнера МС-21 с российскими системами. Видео.
Еще одну важную задачу выделил транспортный эксперт Борисов. По его мнению, для малых аэропортов нужно снять избыточные требования по безопасности и экологии. «При их выставлении не учитывается фактор интенсивности использования. Там, где летают два самолета в неделю, мы ставим такие же требования, как в Шереметьево», — поделился собеседник URA.RU.
Будущее опорной сети аэропортов строится на трех основных принципах: государственное финансирование, создание условий для развития механизма концессии и частных инвестиций, снятие избыточных барьеров, обобщил Борисов.