Польша не поддержит климатическую цель Европейского союза 2040 года

Министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоска заявила журналистам, что страна не поддержит климатическую цель Европейского союза на 2040 год.
Ранее Европейская комиссия предложила сократить к 2040 году чистые выбросы парниковых газов в ЕС на 90% относительно уровня 1990 года.
«Польша не готова принять такую цель, даже с учетом дополнительных условий, и Европейская комиссия об этом осведомлена», — отметила Хенниг-Клоска.
Она подчеркнула, что увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе снижает затраты. «Это направление развития для нас приоритетно, однако сокращение выбросов касается не только энергетики, но и транспорта, промышленности, сельского хозяйства. Эти сферы требуют значительных изменений, и мы как страна пока не готовы к ним. Мы рассчитываем на большую гибкость», — добавила министр.
В 2019 году ЕС объявил о намерении достичь климатической нейтральности к 2050 году. Принятый в конце того же года «Зеленый пакт для Европы» представляет собой масштабный план экономических, социальных и экологических преобразований для реализации этой цели. Концепция климатической нейтральности подразумевает баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением природными или техническими способами. В настоящее время власти ЕС рассматривают возможность повышения промежуточной цели по доле возобновляемой энергии к 2030 году с 32% до 45%.