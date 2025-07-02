Польша не поддержит климатическую цель Европейского союза 2040 года

В 2019 году ЕС объявил о намерении достичь климатической нейтральности к 2050 году. Принятый в конце того же года «Зеленый пакт для Европы» представляет собой масштабный план экономических, социальных и экологических преобразований для реализации этой цели. Концепция климатической нейтральности подразумевает баланс между выбросами парниковых газов и их поглощением природными или техническими способами. В настоящее время власти ЕС рассматривают возможность повышения промежуточной цели по доле возобновляемой энергии к 2030 году с 32% до 45%.