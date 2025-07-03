Инновационный грузовой вагон создали в Армавире

На заводе стальных конструкций в Армавире создали инновационный грузовой вагон. По информации администрации города, новый полувагон модели 12−3235 был успешно протестирован и готов к эксплуатации.
Согласно заявлению, команда инженеров завода спроектировала усовершенствованную конструкцию, изготовила прототип и провела все необходимые испытания. После успешной проверки специалистами, вагон получил официальное разрешение на серийное производство.
Представители администрации Армавира подчеркнули, что создание новой модели является важным этапом в развитии предприятия. Завод активно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Уже имеются первые заказчики, заинтересованные в приобретении новых вагонов.
Ранее завод анонсировал начало серийного производства вагона-термоса, предназначенного для перевозки скоропортящихся продуктов, требующих поддержания определенной температуры. После успешных испытаний опытного образца, компания планирует наладить серийный выпуск данной модели и произвести более 200 единиц до конца текущего года.