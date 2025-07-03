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Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 3 июля День Независимости

Нацбанк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 3 июля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком озвучены курсы валют на 3 июля 2025 года, четверг. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались на уровне курсов установленных накануне. Таким образом курсовые значения сохранены на 3 июля День Независимости Беларуси.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 3 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9631 белорусского рубля, 1 евро — 3,5008 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7743 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на среду, 2 июля, курс доллара, курс и курс российского рубля 3 июля не изменились.

Еще Нацбанк сообщил о рекордном количестве золотовалютных резервов Беларуси.