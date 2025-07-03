В 10 мегаполисах России цена жилья с учетом ипотеки превысила 1 млн за квадрат

Только в шести мегаполисах, среди которых Воронеж, Ростов-на-Дону и Волгоград, итоговая цена остается ниже миллионной отметки, но все равно остается высокой. Например, в Волгограде квадратный метр с учетом кредита обойдется в 715,7 тысячи рублей, что в 2,3 раза превышает базовую стоимость жилья в столице.