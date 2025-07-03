Скидка в 50% на оплату штрафов может вернуться: подробности

В Госдуму поступил законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, который предлагает вернуть 50% скидку на административные штрафы при их оплате в течение 20 дней. Об этом Нилов написал в Telegram-канале.
«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней, привычной системе 50% скидки — в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», — написал депутат.
Нилов напомнил, ранее в России действовала 50%-ная льгота при своевременной оплате штрафов, однако с начала 2025 года при повышении размеров взысканий скидка была сокращена до 25%.
Депутат также акцентировал, что скидки повышают мотивацию к своевременной оплате.
Накануне в ГД предложили ввести штраф за опоздание общественного транспорта.