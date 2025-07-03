Скидка в 50% на оплату штрафов может вернуться: подробности

В Госдуму поступил законопроект, разработанный главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, который предлагает вернуть 50% скидку на административные штрафы при их оплате в течение 20 дней. Об этом Нилов написал в Telegram-канале.