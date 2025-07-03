Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

До 1 декабря 2025 года россиянам необходимо уплатить налог на доходы от вкладов за 2024 год, сообщил агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.
По его словам, обязанность по уплате налога возникает, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемый порог.
«Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку на первое число каждого месяца в году. В 2024 году ставка составила 21%, соответственно, доход, не подлежащий налогообложению, равен 210 тысячам рублей», — пояснил эксперт.
Если у вкладчика несколько счетов, доходы по ним суммируются. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. За несвоевременную уплату предусмотрены пени и штрафы.
Диашов также отметил, что налог не взимается с доходов по эскроу-счетам, а также с рублёвых вкладов и счетов со ставкой не выше 1% в течение всего года.
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