Названа сумма дохода со вкладов, на которую начислят налог

Если у вкладчика несколько счетов, доходы по ним суммируются. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2025 года. Сделать это можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», сайт ФНС, мобильное приложение или в отделении банка. За несвоевременную уплату предусмотрены пени и штрафы.