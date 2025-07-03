Буцкая: Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года по фактической инфляции

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — рассказала она.