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Буцкая: Маткапитал проиндексируют в феврале 2026 года по фактической инфляции

В Госдуме напомнили об индексации маткапитала в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Следующая индексация материнского капитала запланирована на февраль и будет соответствовать реальному уровню инфляции за 2025 год, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая.

Важно отметить, что повышение коснется всех неиспользованных средств, включая сертификаты, полученные ранее.

«Ежегодно в феврале материнский капитал индексируется на фактическую инфляцию прошлого года. Поэтому в зависимости от того, какая будет инфляция, именно на такую сумму материнский капитал вырастет. Если материнский капитал не расходуется, то он также индексируется», — рассказала она.

В 2025 году сумма материнского капитала была увеличена на 9,5%. В настоящее время размер выплаты составляет: 690 266 рублей при рождении первого ребенка, 912 162 рублей при рождении второго.

Ранее KP.RU писал, что с 2026 года семьи, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную выплату, если их доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума на человека.