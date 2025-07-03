В Госдуме предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС

Как стало известно РИА Новости, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором предложил обеспечить льготное протезирование для социально уязвимых групп населения.
«Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи», — заявил Миронов.
Подчеркивается, что сейчас программа ОМС не включает стоматологическое протезирование в перечень медицинских услуг, финансируемых из федерального бюджета или покрываемых полисом обязательного медицинского страхования.
Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить бюджетные расходы на 13% на лечение онкобольных при формировании бюджета РФ на 2026 год.