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В Госдуме предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС

Миронов предложил бесплатно протезировать зубы некоторым категориям граждан.

Источник: Комсомольская правда

Как стало известно РИА Новости, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, в котором предложил обеспечить льготное протезирование для социально уязвимых групп населения.

«Считаю необходимым инициировать разработку изменений в федеральное законодательство, предусматривающих включение зубопротезирования в перечень видов медицинской помощи», — заявил Миронов.

Подчеркивается, что сейчас программа ОМС не включает стоматологическое протезирование в перечень медицинских услуг, финансируемых из федерального бюджета или покрываемых полисом обязательного медицинского страхования.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить бюджетные расходы на 13% на лечение онкобольных при формировании бюджета РФ на 2026 год.