Финансист рассказала о способе повысить пенсию одной категории граждан

По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, добровольные взносы в Социальный фонд России помогут самозанятым накопить стаж для страховой пенсии.
Эксперт пояснила агентству «Прайм», что самозанятые не делают обязательных отчислений в Социальный фонд, из-за чего при достижении пенсионного возраста у них может не хватить необходимого стажа и пенсионных баллов для оформления страховой пенсии. В таких случаях назначается социальная пенсия, которая ниже страховой и выплачивается с пяти лет после наступления пенсионного возраста.
«Чтобы избежать такой ситуации, самозанятым предоставлена возможность делать добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование — то есть “покупать” недостающие годы стажа для получения страховой пенсии», — отметила Финогенова.
Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России как добровольный плательщик. В 2025 году минимальный размер взносов составляет 59 241,6 рублей, максимальный — 473 932,8 рублей. Однако таким образом можно оплатить только один год стажа за один раз. Если требуется, например, четыре года, взносы нужно будет делать в течение четырех лет. Альтернативным вариантом является официальное трудоустройство, при котором взносы уплачивает работодатель.
Ранее в Госдуме объяснили, как изменится индексация пенсий с 2026 года.