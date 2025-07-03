Финансист рассказала о способе повысить пенсию одной категории граждан

Для этого необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде России как добровольный плательщик. В 2025 году минимальный размер взносов составляет 59 241,6 рублей, максимальный — 473 932,8 рублей. Однако таким образом можно оплатить только один год стажа за один раз. Если требуется, например, четыре года, взносы нужно будет делать в течение четырех лет. Альтернативным вариантом является официальное трудоустройство, при котором взносы уплачивает работодатель.