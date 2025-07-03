Прогноз по курсу доллара на 2025 год массово понижают

«Свои прогнозы в сторону понижения цены доллара изменили в “Альфа-капитале”, “Т-инвестициях”, ВТБ, Совкомбанке, Газпромбанке, “Цифра брокере”, “Финаме” и БКС», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков. Предполагалось, что курс доллара в конце 2025 года будет на уровне 95−110 рублей. Фактически же он на 10 рублей ниже.