Прогноз по курсу доллара на 2025 год массово понижают

Доллар дешевеет на фоне укрепления рубля.
Курс доллара США по отношению к российскому рублю продолжит снижаться. Об этом говорят аналитики банковской сферы.
«Свои прогнозы в сторону понижения цены доллара изменили в “Альфа-капитале”, “Т-инвестициях”, ВТБ, Совкомбанке, Газпромбанке, “Цифра брокере”, “Финаме” и БКС», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков. Предполагалось, что курс доллара в конце 2025 года будет на уровне 95−110 рублей. Фактически же он на 10 рублей ниже.
По данным экспертов, в начале года официальный курс доллара превышал 100 рублей. На 3 июля Центробанк установил курс доллара 78 рублей. В дальнейшем тенденция укрепления рубля может сохраниться, отмечает газета.
Ранее старший аналитик Дэйн Цеков из Sparebank 1 Markets отметил, что доллар будет продолжать ослабевать из-за влияния пошлин президента США Дональда Трампа на ключевые экономические показатели. Он добавил, что усиление американской валюты потребует от главы Белого дома прекращения торговых войн.