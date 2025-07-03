В России назвали дефицитными неожиданных специалистов

Во втором квартале текущего года на российском рынке труда остро не хватало разнорабочих. Также большой дефицит имелся и среди слесарей, инженеров и электриков, сообщает РИА Новости.
«Чаще всего компаниям не хватало разнорабочих (33%) во втором квартале текущего года. За ними следуют слесари (23%), инженеры (22%) и электрики (21%). Дефицит водителей отмечают 13% респондентов, а менеджеров по продажам — 12%. Еще 11% не хватает строителей», — говорится в сообщении.
Немалую долю в дефиците работников составляли грузчики (10%) и врачи (7%). При этом нехватка IT-специалистов наблюдалась лишь у 6% работодателей. Имеются проблемы с наймом и среди учителей и курьеров, экономистов и юристов — от 1 до 4%.
Сообщается, что почти треть работодателей увеличили своим сотрудникам заработную плату во втором квартале. В приоритете 34% респондентов намерены расширять штаты работников. Более 20% собираются изменить систему премирования сотрудников.