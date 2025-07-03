Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали дефицитными неожиданных специалистов

Во втором квартале текущего года на российском рынке труда остро не хватало разнорабочих.

Во втором квартале текущего года на российском рынке труда остро не хватало разнорабочих. Также большой дефицит имелся и среди слесарей, инженеров и электриков, сообщает РИА Новости.

«Чаще всего компаниям не хватало разнорабочих (33%) во втором квартале текущего года. За ними следуют слесари (23%), инженеры (22%) и электрики (21%). Дефицит водителей отмечают 13% респондентов, а менеджеров по продажам — 12%. Еще 11% не хватает строителей», — говорится в сообщении.

Немалую долю в дефиците работников составляли грузчики (10%) и врачи (7%). При этом нехватка IT-специалистов наблюдалась лишь у 6% работодателей. Имеются проблемы с наймом и среди учителей и курьеров, экономистов и юристов — от 1 до 4%.

Сообщается, что почти треть работодателей увеличили своим сотрудникам заработную плату во втором квартале. В приоритете 34% респондентов намерены расширять штаты работников. Более 20% собираются изменить систему премирования сотрудников.