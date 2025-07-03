В России назвали дефицитными неожиданных специалистов

«Чаще всего компаниям не хватало разнорабочих (33%) во втором квартале текущего года. За ними следуют слесари (23%), инженеры (22%) и электрики (21%). Дефицит водителей отмечают 13% респондентов, а менеджеров по продажам — 12%. Еще 11% не хватает строителей», — говорится в сообщении.