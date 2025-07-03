Новые сроки окончания ремонта улицы Ленина назвали в Хабаровске

Сроки завершения ремонта улицы Ленина изменили в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», меняют верхний слой «дорожной одежды» на протяжении всей улицы — от Ленинградской до Тургенева. На тех участках, где были выявлены наибольшие повреждения, применяют для восстановления полотна новую технологию с применением георешетки. Ожидается, что она повысит сдвигоустойчивость и устранит трещины.
— Для того чтобы дорога прослужила дольше здесь используется специальный износостойкий асфальт. Также в качестве эксперимента применяется новая технология — при реконструкции используется георешетка. В связи со сложной технологией ремонт планируется завершить к концу июля, а не ранее, — уточнили в городской администрации. — Дорожники работают на протяжении всего светового дня.
Также в мэрии обратили внимание на то, что рабочие укладывают асфальт в стесненных условиях: из-за важности дороги, полностью движение здесь не перекрывают, поэтому трафик остается высоким.