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Новые сроки окончания ремонта улицы Ленина назвали в Хабаровске

В качестве эксперимента при укладке асфальта здесь решили применить новую технологию.

Источник: Мэрия Хабаровска

Сроки завершения ремонта улицы Ленина изменили в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», меняют верхний слой «дорожной одежды» на протяжении всей улицы — от Ленинградской до Тургенева. На тех участках, где были выявлены наибольшие повреждения, применяют для восстановления полотна новую технологию с применением георешетки. Ожидается, что она повысит сдвигоустойчивость и устранит трещины.

— Для того чтобы дорога прослужила дольше здесь используется специальный износостойкий асфальт. Также в качестве эксперимента применяется новая технология — при реконструкции используется георешетка. В связи со сложной технологией ремонт планируется завершить к концу июля, а не ранее, — уточнили в городской администрации. — Дорожники работают на протяжении всего светового дня.

Также в мэрии обратили внимание на то, что рабочие укладывают асфальт в стесненных условиях: из-за важности дороги, полностью движение здесь не перекрывают, поэтому трафик остается высоким.