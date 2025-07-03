Новые сроки окончания ремонта улицы Ленина назвали в Хабаровске

— Для того чтобы дорога прослужила дольше здесь используется специальный износостойкий асфальт. Также в качестве эксперимента применяется новая технология — при реконструкции используется георешетка. В связи со сложной технологией ремонт планируется завершить к концу июля, а не ранее, — уточнили в городской администрации. — Дорожники работают на протяжении всего светового дня.