«Это новые возможности»: Набиуллина назвала плюс грядущих неспокойных времен

Российской экономике в будущем придется пережить неспокойные времена. Такой прогноз дала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что такая ситуация будет означать не только определенные сложности, но и новые возможности для роста.
«У нас впереди очень неспокойные времена. Но я уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться», — сказала глава регулятора, выступая на Финансовом конгрессе Центробанка.
По словам Набиуллиной, Банк России смог адаптировать экономику страны для успешного противостояния внешним вызовам.
Также глава Банка России сообщила, что снижение инфляции ниже целевого уровня создаст возможность для более быстрого снижения ключевой ставки, чем прогнозировалось ранее. Об этом Набиуллина упомянула в связи с тем, что все индикаторы указывают на замедление роста деловой активности, но с очень высоких темпов, наблюдавшихся в 2023—2024 годах.
О том, что статистика показывает ощутимое замедление инфляции в Российской Федерации, говорил ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что российская экономика переживает плавное замедление роста, но признаков рецессии не наблюдается. Он объяснил, что текущая ситуация представляет собой переходный период, когда экономическая активность охлаждается, а инфляционные тренды разворачиваются.
Глава Минфина Антон Силуанов также говорил о том, что в России отсутствует рецессия, но проводится плановая работа Министерства финансов и Центробанка по охлаждению экономики. Необходимость подобных мер вызвана тем, что на фоне «подогрева» ряда отраслей было выявлено некоторое ускорение инфляции, информировал министр.
Тем временем на ПМЭФ обсудили перспективы российской экономики. О чем шла речь, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня 2025 года, высказался о требованиях современных реалий к отечественной экономике. Она, уверен Путин, должна стать куда более технологичной, и это уже не пожелание, а необходимость.