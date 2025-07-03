«Это новые возможности»: Набиуллина назвала плюс грядущих неспокойных времен

Также глава Банка России сообщила, что снижение инфляции ниже целевого уровня создаст возможность для более быстрого снижения ключевой ставки, чем прогнозировалось ранее. Об этом Набиуллина упомянула в связи с тем, что все индикаторы указывают на замедление роста деловой активности, но с очень высоких темпов, наблюдавшихся в 2023—2024 годах.