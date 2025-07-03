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Минфин: ужесточать требования к льготной «Семейной ипотеке» не планируется

Делать жестче требования по льготной «Семейной ипотеке» пока никто не собирается. Данные кредиты банки продолжают выдавать. Об этом рассказали в Минфине РФ.

Кредиты продолжат выдавать.

Делать жестче требования по льготной «Семейной ипотеке» пока никто не собирается. Данные кредиты банки продолжают выдавать. Об этом рассказали в Минфине РФ.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется. Выдача кредитов ни в одном из банков не приостанавливается», — передает РИА Новости заявление представителей финансового ведомства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предлагал увеличить размер кредита по «Семейной ипотеке». С этой инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину обращались также депутаты.