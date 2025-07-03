Стало известно, как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка

«По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов. Из них почти 1,2 миллиарда, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию», — приводит подсчеты РИА Новости. В то же время для России возможный разрыв торговых связей с Азербайджаном будет менее заметен. На долю Баку приходится всего 0,8% от общего объема российского экспорта. По итогам 2024 года он составил 433,1 миллиарда долларов, из которых на Азербайджан пришлось 3,6 миллиарда. Это на 15% больше, чем годом ранее.