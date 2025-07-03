Минфин: требования к льготной «Семейной ипотеке» ужесточать не будут

В России не планируют ужесточать условия программы «Семейная ипотека», а выдача кредитов по ней продолжается во всех банках страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин России.
В министерстве отметили, что сейчас банки предоставляют займы в рамках общего лимита финансирования программы.
Также в ведомстве напомнили, что по указанию президента Владимира Путина льготная ипотека продлена до 2030 года. Программа действует для семей с одним ребенком до шести лет и с двумя детьми до 18 лет, а также распространяется на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.
С 1 июля 2025 года вступил в силу новый стандарт, защищающий права ипотечных заемщиков: он запрещает банкам взимать плату за снижение процентной ставки по ипотеке.
30 июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку по месту регистрации заемщика.
Ранее материальные проблемы назвали главной причиной нежелания рожать более одного ребенка.