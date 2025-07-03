Минфин: требования к льготной «Семейной ипотеке» ужесточать не будут

Также в ведомстве напомнили, что по указанию президента Владимира Путина льготная ипотека продлена до 2030 года. Программа действует для семей с одним ребенком до шести лет и с двумя детьми до 18 лет, а также распространяется на вторичный рынок жилья в городах с низким уровнем строительства.